Serie A, la Roma supera la Spal di Semplici: sonoro 3-1 ai ferraresi

La Roma di Fonseca ha sconfitto la Spal di mister Semplici

Roma e Spal si sono affrontate allo Stadio Olimpico nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2019/20. Quarta vittoria consecutiva della squadra di Fonseca che batte anche gli estensi. Giallorossi inizialmente in svantaggio grazie al rigore trasformato da Petagna, poi il pareggio di Pellegrini, il vantaggio siglato da Perotti su rigore e infine il terzo gol di Mkhitaryan. Adesso si attende il responso della sfida in programma domani sera in Sardegna tra Cagliari e Lazio.