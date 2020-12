Serie A, la Roma col Torino per avvicinarsi alla vetta

La dodicesima giornata della Serie A sta per chiudere i battenti in vista del weekend. Il turno infrasettimanale è partito martedì pomeriggio con Udinese-Crotone, ieri si sono giocate otto gare, questa sera tocca a Roma e Torino chiudere il turno. All’Olimpico gli uomini di Fonseca hanno l’occasione per portarsi a meno quattro dalla capolista Milan. Il Torino fanalino di coda assieme al Crotone vuole abbandonare l’ultimo posto e si affida al capitano e giocatore più rappresentativo Andrea Belotti.