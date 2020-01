La Juventus di Sarri ha vinto per 2-0 contro la Roma nella tana dei Lupi

Fonseca non riesce a fare quanto detto nella conferenza stampa della vigilia: la Roma esce sconfitta dalla sfida dell’Olimpico contro la Juventus. Per i bianconeri sono andati in gol Merih Demiral al 3′ e Cristiano Ronaldo su calcio di rigore al 10′.

Nella ripresa i giallorossi accorciano con la rete di Perotti su rigore.