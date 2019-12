Serie A, la giornata di oggi può dare certezze alla Lazio

Aspettando il Monday Night, oggi si giocheranno le altre partite di Serie A. Le partite in programma possono dare certezze alla Lazio

Ieri si è consumata l’ennesima sconfitta del Napoli che si allontana sempre più dalla zona Champions: ottima notizia per la Lazio di Inzaghi che si deve concentrare sulla trasferta di Cagliari.

Il Lunch Match di oggi offre Verona-Torino, utile solo ad allontanare ulteriormente i partenopei dai capitolini. Le classiche gare delle 15:00, rimaste ormai solo tre per i diritti televisivi, sono Milan-Sassuolo, Bologna-Atalanta e Juventus-Udinese. Chissà se i ragazzi di Inzaghi staranno più attenti a cosa farà la Dea, che con la vittoria si porterebbe a due punti da loro, o avranno attenzioni solo al campo di Udine, per sperare in un altro inciampo della Vecchia Signora. Alle 18:00 al Franchi i Viola ospiteranno l’armata di Conte che cercherà di conquistare i tre punti per allungare sui bianconeri. A chiudere la giornata di oggi, il posticipo Roma-Spal: i ferraresi hanno l’obbligo di impensierire Dzeko e compagni per risalire la china in campionato, cogliendo l’occasione per fare un favore alla Lazio che ha la necessità di tenersi lontano i cugini.

