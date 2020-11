Serie A, la formazione degli undici più “anziani” della stagione: c’è un giocatore della Lazio

Un giocatore della Lazio è stato inserito nella formazione degli undici giocatori più anziani schierati in questa Serie A

Il calcio non è solo dei giovani. In Serie A a volte, laddove non arriva la fisicità o l’esplosività dei giocatori in erba, ecco che arriva l’esperienza degli “anziani”, veterani che alle proprie spalle possono vantare oltre 15 anni di carriera.

Sky Sport ha pubblicato quest’oggi un undici titolare, composta dai giocatori più “anziani” schierati in campo dagli allenatori di Serie A nel corso della stagione. A rappresentare la Lazio di Simone Inzaghi c’è Marco Parolo, il quale ha esordito anche in Champions League all’età di 35 anni.

Tra i pali Gigi Buffon (42 anni), difesa a quattro composta da Maggio (38), Bruno Alves (38), Danilo Larangeira (36) e Peluso (38). Centrocampo con Marco Parolo, Borja Valero (35) e l’ex Lazio Behrami (35) e tridente di qualità, composto da Palacio (38), Quagliarella (37) e Ibrahimovic (39).