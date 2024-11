Serie A, la classifica aggiornata dopo Udinese-Juventus 0-2

Serie A, alla luce della vittoria dei bianconeri in casa dei friulani ecco come cambia la classifica in attesa di Monza-Milan

Il sabato di serie A volge verso la sua conclusione, con il match del Brianteo che chiuderà la giornata con la sfida tra Monza-Milan. In attesa di lunedì della Lazio, alle 18 è andata in scena la seconda gara della giornata ovvero quella tra Udinese e Juventus, che termina 0-2 in favore della formazione di Thiago Motta consentendo loro di rilanciarsi dopo due punti in due partite. Questa la classifica provvisoria

Napoli 25

Inter 21

Juventus 21*

Atalanta 19

Fiorentina 19

Lazio 19

Udinese 16*

Bologna 15

Milan 14**

Torino 14

Roma 13

Empoli 11

Como 9

Cagliari 9

Verona 9

Parma 9

Monza 8

Lecce 8*

Venezia 8

Genoa 6