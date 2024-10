Serie A, la classifica aggiornata dopo Udinese-Cagliari 2-0

Serie A, alla luce di quando accaduto in Friuli con l’importante successo per l’Udinese ecco come cambia la classifica

Finalmente ci siamo, ancora pochi giorni e torna in campo la Lazio per vendicare la sconfitta di sabato scorso contro la Juve e vincere contro il Genoa. Ad aprire però il turno di serie A ci pensa l’Udinese contro il Cagliari, con la formazione friulana che si impone in casa con un netto 2-0 e questa è la classifica aggiornata

Napoli 19 (8)

Inter 17 (8)

Juventus 16 (8)

Udinese 16 (9)

Milan 14 (8)

Lazio 13 (8)

Atalanta 13 (8)

Fiorentina 13 (8)

Torino 11 (8)

Roma 10 (8)

Empoli 10 (8)

Hellas Verona 9 (8)

Como 9 (8)

Bologna 9 (8)

Cagliari 9 (9)

Parma 7 (8)

Monza 7 (8)

Genoa 6 (8)

Lecce 5 (8)

Venezia 4 (8)