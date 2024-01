Serie A, la classifica aggiornata dopo Sassuolo-Fiorentina 1-0

Serie A, alla fine della partita del Mapei Stadium questa è la classifica aggiornata in attesa delle gare di domani

Alla luce della vittoria per il Sassuolo con la Fiorentina per 1-0 questa è la classifica aggiornata di serie A, in attesa dei match di domani

Inter 48*

Juventus 43

Milan 36

Fiorentina 33*

Bologna 32*

Atalanta 29

Roma 28

Napoli 28

Lazio 27

Monza 25*

Torino 24

Genoa 21*

Lecce 21*

Frosinone 19*

Sassuolo 19*

Udinese 17

Cagliari 15*

Hellas Verona 14*

Empoli 13