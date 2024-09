Serie A, la classifica aggiornata dopo Monza-Bologna 1-2

Serie A, al termine della gara del Brianteo vinta dalla formazione di Italiano ecco come cambia la classifica

Volge verso il termine la 5°giornata di campionato di serie A, che ha visto perdere durante l’ora di pranzo la Lazio in rimonta contro la Fiorentina al Franchi per 2-1. Alle 15 invece è andata in scena la sfida del Brianteo di Monza tra la formazione di Nesta e il Bologna di Italiano, vinta dagli emiliani 1-2. Alla luce di questo risultato questa è la classifica di serie A

Torino 11*

Udinese 10

Napoli 10*

Empoli 9*

Juventus 9*

Inter 8

Lazio 7*

Atalanta 6

Bologna 6

Hellas Verona 6*

Fiorentina 6*

Milan 5

Genoa 5*

Parma 5*

Lecce 5*

Venezia 4*

Roma 3

Monza 3

Cagliari 2*

Como 2