Serie A, la classifica aggiornata dopo i match delle 18.30

Serie A, terminate le sfide delle 18,30 questa è la classifica aggiornata in attesa della gara di questa sera tra Napoli e Lazio

Alle 18.30 si è aperto il sabato di serie A con i primi due anticipi ovvero Bologna-Cagliari e Udinese-Frosinone terminate 2-1 in Emilia e 0-0 a Udine. Alla luce di questi due risultati ecco la classifica aggiornata

Serie A, la classifica aggiornata: primi tre punti per il Bologna, pari tra Udinese e Frosinone

di ALESSANDRA STEFANELLI

Si sono giocate oggi due partite valide per la terza giornata di Serie A. Il Bologna porta a casa la prima vittoria stagionale battendo per 2-1 in rimonta il Cagliari e volando a quota 4 punti. Un punto a testa, invece, per Udinese e Frosinone che pareggiano 0-0. Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 9*

Napoli 6

Inter 6

Hellas Verona 6*

Fiorentina 4

Juventus 4

Lecce 4

Bologna 4*

Frosinone 4*

Atalanta 3

Monza 3

Genoa 3

Sassuolo 3

Salernitana 2

Udinese 2*

Roma 1*

Cagliari 1*

Torino 1

Lazio 0

Empoli 0