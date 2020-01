Serie A, Kumbulla costretto ad uscire prima per infortunio

Kumbulla, nel match contro il Bologna, è dovuto uscire prima per un problema all’occhio. Tare lo stava seguendo

La prima giornata di recupero di Serie A, sta vedendo in questi minuti l’Hellas Verona impegnato contro il Bologna nella città del tortellino.

Al 25′ del primo tempo è da registrare la sostituzione effettuata dagli ospiti, con protagonista il giovane Kumbulla: il giocatore ha riportato un problema all’occhio, provando a rimanere in campo dopo una prima medicazione ma poi non è riuscito a completare la gara dovendo uscire anzitempo. Tegola per i veronesi ma non solo, visto che sull’albanese aveva messo gli occhi Igli Tare, DS della Lazio, per rinforzare la rosa dei biancocelesti.