Serie A, la Juventus vince contro la Samp

Nell’anticipo di Serie A i bianconeri battono la Doria per 2-1 e si riportano momentaneamente al comando della classifica

Grazie al duo Dybala-Ronaldo, la Juventus continua a sorridere e conquista altri tre punti fondamentali in campionato.

I blucerchiati hanno dato filo da torcere alla formazione ospite, trovando il pareggio al 35′ con Caprari ma poi il valore della Vecchia Signora è uscito fuori. E’ tornato CR7, che continua a segnare ed essere decisivo per i suoi. Ora la Juve è a quota 42 punti, momentaneamente sola in vetta. Sabato alle 18:00 si vedrà se Conte & Co. torneranno a mordere le caviglie.