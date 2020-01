Serie A, la Juve soffre ma alla fine vince e scappa in testa

All’Allianz Stadium il Parma gioca un ottima partita, ma si deve arrendere al cospetto del mostruoso Ronaldo: doppietta e vittoria

Nulla può il Parma, di fronte ad un marziano del genere. Cornelius aveva provato a rispondere alla rete di Cristiano Ronaldo, ma tre minuti dopo il cinque volte Pallone d’Oro ha siglato la doppietta e segnato il gol che ha di fatto portato la Juventus alla vittoria.

I crociati si sono dimostrati una squadra ostica da affrontare, non essendosi abbattuti dopo il secondo svantaggio e, anzi, avendo attaccato a pieno organico negli ultimi 15 minuti. Nonostante questo, i bianconeri conquistano tre punti fondamentali per la classifica: allungo sull’Inter e primo posto in solitaria.