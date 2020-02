Serie A, la Juventus batte la Spal e tiene distanti Lazio ed Inter

Alla Juventus bastano Ronaldo e Ramsey per conquistare i tre punti in casa della Spal. I bianconeri salgono momentaneamente a +4 sulla Lazio

Non basta il rigore segnato da Petagna alla Spal, per mettere realmente in difficoltà la Juventus. I bianconeri vincono l’anticipo in trasferta per 1-2 e tengono a distanza le inseguitrici Lazio ed Inter.

Apre le marcature il solito CR7 che sigla il suo undicesimo centro consecutivo ed eguaglia il record Quagliarella e Batistuta. Il pallonetto di Ramsey al 60′ sembrerebbe chiudere la gara, ma dieci minuti dopo i ferraresi si guadagnano il rigore siglato poi da Petagna. La squadra allenata da Di Biagio tenta in tutti i modi di pareggiare i conti ma i bianconeri non si lasciano trovare impreparati. Momentaneamente la Vecchia Signora ha un vantaggio di 4 punti sulla seconda e 6 sulla terza, le quali giocheranno entrambe domani.