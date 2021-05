Serie A, la Juve batte l’Inter: il Derby d’Italia è bianconero

La Juventus ha sconfitto l’Inter per 3-2 nel Derby d’Italia, valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie A

Termina qui la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter, valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A. Il Derby dell’Italia se lo aggiudicano i bianconeri, battendo i campioni d’Italia per 3-2.

Per la squadra di Pirlo le reti sono state di Ronalo e Cuadrado, autore di una doppietta. Per i nerazzurri, invece, a segno Lukaku e Chiellini con un’autorete. La Vecchia Singora, dunque, conquista 3 punti fondamentali per la corsa Champions.