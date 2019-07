Serie A, incontro in Lega per i diritti televisivi: Lotito e Mattioli a colloquio per Lazzari

E’ in corso in Lega la riunione tra i presidenti dei club di Serie A per i diritti televisivi: Lotito e Mattioli parleranno di Lazzari

Attualmente è in corso nella sede della Lega di Via Rossellini a Milano una riunione tra tutti i presidente dei club della Serie A. Tutte le società dovranno esprimere il proprio parere in merito alla proposta di MediaPro di creare un canale ufficiale della Lega Serie A. Come anticipato, però, questa sarà l’occasione giusta per Lotito e Mattioli, presidenti rispettivamente di Lazio e Spal, per definire gli ultimi dettagli del trasferimento di Manuel Lazzari all’ombra del Colosseo. Si attende le fumata bianca, nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti sulla trattativa.