Serie A, in campo Verona e Bologna: i risultati delle sfide delle 18.30 e la classifica aggiornata

Serie A, alla fine delle sfide che hanno aperto la 10°giornata di campionato ecco come cambia la classifica parzialmente

Archiviato il turno di serie A che ha visto trionfare domenica pomeriggio la Lazio in casa con il Genoa, il campionato non lascia un attimo di respiro e questa sera riparte con i primi due anticipi delle 18.30. Ad andare in campo sono state Cagliari-Bologna e ad avere la meglio è stata la formazione di Italiano grazie allo 0-2 finale, mentre a Lecce la formazione di Gotti si è imposta per 1-0. Questa la classifica provvisoria

Napoli 22

Inter 18

Juventus 17

Fiorentina 16

Atalanta 16

Udinese 16

Lazio 16

Milan 14*

Torino 14

Bologna 12

Empoli 11

Roma 10

Como 9

Cagliari 9

Verona 9

Lecce 8

Parma 8

Monza 8

Genoa 6

Venezia 5