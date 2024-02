Serie A, il Napoli aggancia la Lazio: 6-1 contro il Sassuolo, nel match valido per il recupero della 21a giornata

Dilaga il Napoli contro il Sassuolo, che nel match valido per la 21giornata di Serie A, vince 6-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sugli scudi Osimhen, autore di una tripletta che permette ai partenopei di agganciare la Lazio in classifica, mentre i neroverdi, non allungano sul Cagliari e sulla zona retrocessione.