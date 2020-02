Serie A, il Genoa cala il tris contro un Bologna rimasto in nove

Serie A, finisce 0-3 tra il Bologna di Mihajlovic e il Genoa di Nicola. Calato il tris allo Stadio Dallara

Il Genoa cala il tris al Bologna: il match allo Stadio Dallara finisce 0-3 in favore della squadra di Davide Nicola contro la compagine di Mihajlovic che rimane in nove. La sfida si sblocca nel primo tempo al minuto 28′ di Soumaoro ma cambia tutto al 34′ quando il VAR convalida l’espulsione di Schouten che entra pericoloso a martello sulla gamba di Behrami. Sul finire della prima frazione di gioco i genoani segnano il gol dello 0-2 con Sanabria che parte dalla metà campo e va in porta. Il netto 0-3 viene calato col rigore causato da Denswil che con la doppia ammonizione deve lasciare immediatamente il campo: Criscito segna dal dischetto al minuto 90′. In chiave classifica il Genoa va a 22 punti ma rimane comunque al terzultimo posto mentre il Bologna rimane fermo a quota 33.