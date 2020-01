Serie A, l’Hellas Verona di Ivan Juric ha sconfitto il Genoa di Davide Nicola

La partita delle ore 18:00 di Serie A è terminata con la vittoria dei padroni di casa. L’Hellas Verona di Ivan Juric ha sconfitto il Genoa di Davide Nicola per 2-1 e, soprattutto, in rimonta. La squadra ligure è andata in vantaggio al 41’ con l’ex Roma Sanabria, salvo poi farsi recuperare al 55’ dagli undici metri con l’altro ex giallorosso Verre e al 65’ con Zaccagni.