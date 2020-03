Serie A, Ghirelli: «Tre ipotesi per lo scudetto in caso di sospensione campionato»

Al termine del Consiglio della FIGC, Ghirelli ha parlato delle ipotesi sull’assegnazione del primo posto in caso di sospensione definitiva

In un’intervista a TuttoMercatoWeb.com, al termine del Consiglio della FIGC di oggi a Roma, ha parlato l’attuale presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, parlando delle ipotesi sullo scudetto in caso di definitiva sospensione della Serie A.

«Le singole Leghe avranno fino al 23 per avanzare le proposte. Il 23 ci sarà un altro Consiglio Federale, ribadendo che l’organo che decide è la Federazione. Ad oggi le ipotesi sono tre: non assegnare, assegnare e fare i play. Ora ci sono tutte in ballo. Poi si discuterà. Io ho espresso la mia. L’unica volontà sicura è che si decida prima della ripresa del campionato per evitare interessi».

Matteo Pesce