Serie A, la Fiorentina vince ancora e stacca momentaneamente la Lazio in classifica: Torino in difficoltà

Serie A, la Fiorentina vince a Como ed il Torino pareggia con il Monza. I risultati delle partite delle 15:00

Sono da poco terminate le partite delle 15:00, le quali hanno visto ancora una volta la Fiorentina protagonista. La squadra di Palladino vince 2-0 a Como, grazie alle reti di Adli e del solito Kean, e stacca momentaneamente la Lazio in classifica.

I biancocelesti, infatti, scenderanno in campo questa sera contro il Bologna per cercare di tenere il passo delle altre. Nell’altra sfida del pomeriggio, il Torino ha pareggiato per 1-1 con il Monza.