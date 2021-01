Serie A, si annulla il fattore campo: tanti i punti in trasferta

Non vale più il fattore campo. Senza i tifosi che garantiscono l’appoggio alle squadre, si vince più in trasferta che in casa

In un calcio senza tifosi, il fattore campo non esiste più. Lo sa bene la Lazio che, privata del suo pubblico, ha perso la spinta emotiva della Curva che spesso l’ha condotta alla vittoria. In questa rivoluzione dello sport più del mondo, si sta confermando un nuovo paradosso: lontane dalle mura casalinghe, le squadre della Serie A vincono di più.

Come riportato dal Corriere dello Sport, per la prima volta in 90 anni, in trasferta sono stati fatti più punti che in casa: 192 contro 183, ovvero il 51,2%. 12 squadre su 20 hanno fatto meglio in trasferta, solo il Crotone non ha ancora vinto fuori dal proprio impianto.