Serie A, ecco dove si potrebbe vedere la Diretta Gol

La richiesta fatta dal Ministro Spadafora potrebbe essere accettata: Serie A in chiaro ma resta da decidere il canale. TV8 in pole

Con la decisione presa ieri, Vincenzo Spadafora ha decisamente fatto un passo verso la Lega Serie A e tutto il calcio italiano. Ora il Ministro dello Sport si aspetta che la sua proposta sul campionato in chiaro sarà accettata.

I broadcaster si stanno organizzato e molto probabilmente la Diretta Gol verrà trasmessa su un canale satellitare, ma quale? Repubblica.it da in pole TV8, canale appartenente al gruppo Sky Italia e dove sono state già mandate in onda diverse partite di Europa League ed anche gare di Formula1 e Moto Gp. La decisione non è facile però, dato che i competitors reclamano: DAZN detiene una parte di diritti, mentre Rai e Mediaset vorrebbero partecipare.