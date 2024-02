Serie A: c’è una cosa in cui deve sperare la Lazio da Inter Atalanta

Questa sera si giocheranno due dei recuperi di Serie A; ecco cosa dovranno sperare i biancocelesti, per non perdere il treno Champions

Questa sera si chiuderà definitivamente la 21°giornata di Serie A, spezzettata a causa della Supercoppa Italiana disputatasi in Arabia. In campo ci saranno Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta.

I biancocelesti dovranno sperare in una vittoria dell’Inter di Inzaghi per non perdere ulteriore terreno sul quarto posto.