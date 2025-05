Serie A, due i verdetti ufficiali di oggi: scende il Monza e sale il Pisa dopo 35 anni! Le ultime

Serie A, tanti cambiamenti nella giornata di oggi! Il Monza ha ufficialmente passato il testimone al Pisa: le ultime

Non solo la vittoria della Lazio sull’Empoli ma ci sono anche altre due grandi novità sulla prossima Serie A sancite dai match di oggi! In particolare due squadre stanno vivendo due momenti opposti

Il Monza torna ufficialmente in Serie B, reduce da un anno di crisi profonda con sole due vittorie, 9 pareggi e ben 24 sconfitte. Invece, al contrario, il Pisa sta per tornare in Serie A dopo 35 anni! Una novità importante per il nostro campionato che potrà ricreare il derby toscano contro la Fiorentina.