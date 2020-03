Serie A, parla Di Biagio: «Così nessuno è al sicuro»

Parma Spal è stata posticipata di un’ora e un quarto per l’emergenza Coronavirus. Al termine della gara Di Biagio dice la sua

Oggi sono iniziati i recuperi della 26^ giornata di Serie A. Ad aprire il turno, il derby emiliano tra Parma e Spal alle 12:30 in un Tardini deserto. Nonostante la decisione di giocare, la gara è stata colpita dalla paura dei giocatori che a poco dal fischio di inizio, hanno deciso di non scendere in campo facendo slittare alle 13:45 lo start.

Alla fine il match si è giocato e la squadra di Ferrara ha portato a casa i tre punti. Nonostante ciò, Di Biagio ha espresso il suo malumore per l’accaduto ai microfoni di DAZN: «Non ho mai visto una situazione simile, nessuno di noi si sente al sicuro andando avanti così: tutti quanti siamo a rischio andando in giro per l’Italia, così non si può parlare di calcio».