Serie A, De Rossi costretto a rifiutare la panchina di tre squadre: il motivo

Daniele De Rossi è stato costretto a rifiutare la panchina di tre squadre di Serie A per via di questioni regolamentari: la ricostruzione

Secondo Gazzetta dello Sport, Daniele De Rossi dal giorno del suo ritiro è stato contattato da tre squadre di Serie A per diventare il loro allenatore: Fiorentina Crotone e Cagliari.

Al momento, però, De Rossi non può accettare incarichi di questo tipo in quanto il corso UEFA per allenatori combinato B-A che sta frequentando è slittato causa COVID e terminerà solamente ad aprile ma con queste credenziali potrà diventare solo allenatore in seconda.

Per poter essere ingaggiati come allenatori in Serie A bisogna essere almeno iscritti al master UEFA PRO che parte ogni anno settembre ma per poter accedere a questo corso devono passare otto mesi dall’esame del corso B-A.

A conti fatti, De Rossi non può iscriversi al master UEFA PRO in programma nel settembre 2021 e di conseguenza il suo approdo in Serie A come allenatore potrebbe avvenire solo nel 2022.