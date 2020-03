Serie A, Dal Pino risponde a Spadafora: «Ignora le norme»

Dopo le accuse pesanti del Ministro dello Sport, arriva la risposta del presidente della Lega Serie A riguardo l’emergenza Coronavirus

Nonostante la paura dei giocatori e l’ammutinamento provvisorio degli stessi, la Serie A va avanti ed i recuperi in programma per oggi e domani si sono giocati e si giocheranno regolarmente.

La Lega ha scelto di continuare sulla linea intrapresa durante il consiglio dello scorso mercoledì, avvalorata dal decreto del Consiglio dei Ministri in cui si dice che si possa giocare a porte chiuse. Nonostante ciò, il Ministro Spadafora ha duramente colpevolizzato il presidente Dal Pino per questa decisione. In serata non è mancata la risposta del massimo rappresentante della Serie A, che ha così parlato all’ANSA: «Le affermazioni del ministro Spadafora sono sbagliate nel merito e nella sostanza. Il ministro ignora le norme e rifiuta la responsabilità del suo ruolo. Invece di fare demagogia sia coerente con le proprie azioni di governo e se necessario emani un Decreto assumendosi responsabilità che sta scaricando su altri».