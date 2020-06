Serie A, poltrona vacante per il Consiglio di Lega: Lotito vuole Setti del Verona

Serie A, posto libero nel Consiglio di Lega: la proposta del patron Lotito è Setti del Verona ma in molti vogliono De Laurentiis

Non mancano di certo, all’interno della Lega di Serie A, battibecchi e malumori. Oggi il quotidiano Repubblica svela alcuni retroscena su discussioni che si sono create in questi giorni.

Stando a quanto riporta il quotidiano adesso in ballo c’è una poltrona in Consiglio di Lega. Il patron Lotito avrebbe la sua preferenza in Setti, presidente dell’Hellas Verona, al posto di Antonello, ad dell’Inter che è già rappresentata da Marotta. Forte la candidatura anche di De Laurentiis.