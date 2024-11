La Serie A seconda solo alla Premier League: garantisce Guendouzi

Serie A, tecnicamente e per qualità seconda solo alla Premier League, tatticamente il campionato top in Europa: garantisce Guendouzi

Mateo Guendouzi, intervistato da la Gazzetta dello Sport, ha elogiato la Serie A, per il centrocampista francese secondo solo al campionato inglese per qualità generale e primo per complessità tattica. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Alla Lazio e nel campionato italiano mi trovo molto bene, sono soddisfatto della scelta fatta. Anche se sono qui da poco più di un anno credo di essere cresciuto parecchio come calciatore. Il vostro campionato è secondo solo alla Premier e, dal punto di vista tattico, è il massimo che ci sia. E questo, specie per un centrocampista, è un fattore molto importante».