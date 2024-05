Serie A, come cambia la classifica dopo Lazio Empoli: tutti i dettagli dopo la vittoria della squadra di Tudor

La Lazio batte l’ Empoli grazie alle reti di Patric e Vecino. Grazie a questi tre punti i biancocelesti salgono a quota 59, salendo a +8 sul Napoli e blindando almeno la Conference League e l’ottavo posto. Guardando in avanti, la squadra di Tudor aspetta lo scontro diretto tra Atalanta e Roma, entrambe distanti un solo punto (ma la Dea ha una partita da recuperare, ndr.). L’ultima speranza, seppur minima, resta quella di un ingresso in Champions League. Rimangono staccate Bologna e Juventus, rispettivamente a 67 e 66, ormai imprendibili come il Milan terzo a 74

INTER 92*

MILAN 74*

BOLOGNA 67*

JUVENTUS 66

ATALANTA 60**

ROMA 60

LAZIO 59*

NAPOLI 51*

FIORENTINA 50**

TORINO 47

MONZA 45

GENOA 43

LECCE 37

VERONA 34

CAGLIARI 33*

EMPOLI 32*

FROSINONE 32*

UDINESE 30

SASSUOLO 29

SALERNITANA 15

*= UNA PARTITA IN PIÙ

**=DUE PARTITE IN MENO