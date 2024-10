Serie A, la rete di Coco contro la Lazio è stata scelta come Goal of The Month – VIDEO

Serie A, il premio Goal of The Month di settembre è stato assegnato alla rete di Saul Coco per la sua rovesciata contro la Lazio

La Lega Serie A ha scelto il Goal of The Month di settembre e ha assegnato il premio a Saul Coco per questa sua rete:

La partita era Torino-Lazio, terminata 3-2 per i biancocelesti. La rete del difensore, in rovesciata, non è stata comunque utile per acciuffare il pari nel finale.