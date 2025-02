Serie A, la classifica aggiornata dopo Napoli-Udinese 1-1

Serie A, alla luce del pari del Maradona che rallenta la corsa della capolista ecco come cambia la classifica in attesa del Monday Night

Termina in parità il posticipo domenicale del Maradona tra Napoli e Udinese, con la formazione di Conte che rallenta la propria corsa per blindare il primato in classifica, mentre per quanto riguarda i friulani, la squadra guadagna un punto pesante per blindare la zona tranquilla di classifica. Questa è la situazione al termine del match

Napoli 55 punti

Inter 51*

Atalanta 50

Lazio 45

Juventus 43

Fiorentina 42*

Milan 38*

Bologna 38*

Roma 34

Udinese 30

Torino 28

Genoa 27

Cagliari 24

Lecce 23

Hellas Verona 23

Como 22

Empoli 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13