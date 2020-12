Serie A, classifica gialli: Leiva, Fares e Caicedo a 4, Akpa Akpro il più “cattivo” dopo Tonelli

Serie A, classifica gialli: Leiva, Fares e Caicedo a 4, Akpa Akpro il più “cattivo”

La Serie A si appresta a chiudere i battenti per la settimana della sosta natalizia, non prima delle ultime due gare in programma nel weekend e in un altro turno infrasettimanale, quello che vedrà impegnata la Lazio a San Siro all’antivigilia di Natale. Il dato dei cartellini gialli è molto chiaro. I biancocelesti sono i più cattivi, in particolare Akpa Akpro è nella graduatoria dei calciatori capitolini il più propenso all’ammonizione, avendone prese ben 5 ed avendo già saltato una gara (l’ultima col Benevento) per squalifica. Solo Tonelli della Sampdoria ha fatto “peggio”, con 7 cartellini.

Alle spalle dell’ex Tolosa e Salernitana, nella Lazio sono addirittura tre i calciatori ad aver raggiunto quota 4 gialli: si tratta di Lucas Leiva (in diffida), Caicedo e Fares. Il numero 6 ha commesso i relativi falli per interrompere ripartenze pericolose, Fares è stato punito per interventi spesso gratuitamente irruenti in posizioni di campo non pericolose, mentre Caicedo ha spesso pagato interventi ruvidi nella riconquista del pallone.