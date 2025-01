Serie A, la classifica aggiornata dopo Venezia-Verona 1-1

Serie A, alla luce del pari della sfida del Penzo ecco come cambia la classifica in attesa della partita del Ferraris che chiude il turno di campionato

Il 22°turno di serie A che ha visto perdere ieri sera la Lazio con la Fiorentina per 1-2, giunge al termine e a chiudere questo weekend sono le sfide tra Venezia-Verona e Genoa-Monza. Per quanto riguarda la sfida del Penzo, le due compagini non sono andate oltre l’1-1 che non aiuta entrambe nella lotta salvezza. Questa la classifica aggiornata

Napoli 53 (22 gare giocate)

Inter 50 (21)

Atalanta 46 (22)

Lazio 39 (22)

Juventus 37 (22)

Fiorentina 36 (21)

Milan 34 (21)

Bologna 34 (21)

Roma 30 (22)

Torino 26 (22)

Udinese 26 (22)

Genoa 23 (21)

Como 22 (22)

Empoli 21 (22)

Cagliari 21 (22)

Parma 20 (22)

Lecce 20 (22)

Verona 19 (21)

Venezia 15 (21)

Monza 13 (21)