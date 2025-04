Serie A, la classifica aggiornata di campionato dopo Bologna Inter 1-0

Serie A, alla luce della vittoria degli emiliani in extremis contro l’Inter ecco come cambia la classifica in ottica Champions che riguarda la Lazio

La domenica di pasqua di serie A volge verso la sua conclusione, e alle 18 allo stadio Dall’Ara è andata in scena la sfida tra Bologna e Inter fondamentale anche in ottica Champions. Alla luce della vittoria in extremis degli emiliani, ecco come cambia la classifica che riguarda anche la Lazio

Inter 71 punti (33 partite giocate)

Napoli 71 (33)

Atalanta 61 (32)

Bologna 60 (33)

Juventus 59 (32)

Roma 57 (33)

Lazio 56 (32)

Fiorentina 53 (32)

Milan 51 (32)

Torino 40 (32)

Udinese 40 (32)

Como 39 (33)

Genoa 39 (32)

Verona 32 (33)

Cagliari 30 (32)

Parma 28 (32)

Lecce 26 (33)

Venezia 25 (33)

Empoli 25 (33)

Monza 15 (33)