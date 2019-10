Serie A, cinque giocatori della Lazio nella Top11 di WhoScored! – FOTO

La Lazio ha rifilato ben quattro gol al Genoa nell’ultima giornata di campionato. Tutta la squadra è stata ampiamente promossa, ma ci sono alcuni giocatori che, con giocate, gol o assist, hanno deciso la partita. Lo testimonia la Top11 di WhoScored.com, il noto portale sportivo, che ha inserito ben cinque biancocelesti. Si tratta di Radu, Luiz Felipe, Milinkovic, Luis Alberto ed Immobile, rispettivamente con una media di 8.3, 8.1, 9.3, 8.5 e 8.6. Metà della formazione è targata Lazio, per il resto trovano spazio nello scacchiere Berisha, Cuadrado, Kolarov, Kulusevski, Gosens e Ronaldo.

🇮🇹 Serie A Team of the Week — @OfficialSSLazio smashed Genoa 4-0 and dominate this XI

— WhoScored.com (@WhoScored) October 1, 2019