Serie A, Casini: «L’emendamento permette alla massima lega di avere il giusto peso nel sistema». Le parole del presidente

Lorenzo Casini ha parlato a Radio anch’io sport dell’approvazione dell’emendamento Mulè per la Serie A.

LE PAROLE – «L’emendamento permette alla massima lega di avere il giusto peso nel sistema. Abbiamo riformato il campionato Primavera per consentire che ci fossero obbligatoriamente degli italiani nella lista dei 25 giocatori. Tra un anno arriveremo ad averne almeno 10 convocabili, più di quanti ne prevede la Uefa. Altre numerose proposte non sono state ascoltate, come sulle seconde squadre, trovando resistenze infinite nelle altre componenti. In particolare nella Federazione ed in quelle componenti non interessate a sviluppare le seconde squadre secondo il modello spagnolo, che noi abbiamo sempre preso come riferimento.Oggi se una squadra di Serie A vuole iscriverne una seconda non può farlo finché, a giugno, forse, ne salta una di Lega Pro, e si libera un posto».