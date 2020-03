UFFICIALE Cagliari, esonerato Maran:il comunicato

Giulini trova subito la soluzione per il suo Cagliari: arriva Zenga insieme a Canzi per risollevare la squadra

AGGIORNATO ORE 13.30 – Adesso è ufficiale, la società rossoblu ha emanato il comunicato: «Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il macht analyst Gianluca Maran. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna».

Ieri il presidente Giulini ha preso la decisione di esonerare Maran, dopo che il Cagliari non fosse più capace di vincere (undici partita senza conquistare i tre punti).

In mattinata è arrivata la notizia su chi il numero uno rossoblù avrebbe deciso di puntare per risollevare la squadra: si tratterebbe di Walter Zenga. In serata si pensava che potesse prendere le veci di Maran, l’allenatore della Primavera Canzi ed invece, dopo ore di riflessione, si è deciso di dargli il ruolo di vice, come riporta GianlucaDiMarzio.com. Zenga torna in Serie A a distanza di due anni dopo l’esperienza con il Crotone nel 2018.