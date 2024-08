Serie A, Cagliari-Como 1-1: secondo pari consecutivo per Nicola, primo punto per Fabregas

Serie A, termina in parità il primo posticipo del lunedì della seconda giornata di campionato, che porta i lombardi a fare il primo punto

Termina in parità ossia 1-1 il match in Sardegna tra il Cagliari di Nicola e il Como di Fabregas, che consente alla formazione lombarda di conquistare il primo punto in A dopo il ritorno nella massima serie, mentre per la formazione sarda si tratta del secondo pari dopo quello con la Roma. A decidere il match sono state le reti di Piccoli al 44′ e Cutrone al 53′