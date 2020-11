Serie A, Brozovic torna debolmente positivo: il caso

Brozovic nuovamente positivo, dopo che giorni fa era risultato negativo

Marcelo Brozovic nuovamente positivo al Covid-19.

Il centrocampista dell’Inter, escluso dal match tra Inter e Sassuolo, è risultato debolmente positivo dopo che, dagli ultimi esami, era risultato negativo. Dopo essere tornato in campo allenarsi già da diversi giorni, il giocatore dovrà nuovamente fermarsi. Un caso che ricorda anche quelli che si sono verificati in casa Lazio, motivo per cui la società biancoceleste è stata pesantemente attaccata.