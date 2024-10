Serie A, Atalanta-Verona chiude il sabato del campionato: le formazioni ufficiali

Serie A, a pochi minuti dalla sfida di Bergamo queste sono le scelte ufficiali da parte di Gasperini e Zanetti

A chiudere il sabato di serie A che non ha visto disputarsi Bologna-Milan, è il match di Bergamo tra Atalanta e Verona ricordando che domani invece tornerà in campo la Lazio che sfiderà in casa il Genoa. A pochi minuti dalla partita queste le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. Allenatore: Gasperini

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Magnani, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Bradaric; Livramento, Kastanos; Sarr. Allenatore: Zanetti