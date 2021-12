Serie A, tonfo Atalanta: la Roma passa 4-1

Inizia con una sorpresa il sabato di Serie A: la Roma passa a Bergamo e batte l’Atalanta con un netto e perentorio 4-1

Inizia con una sorpresa il sabato di Serie A: la Roma passa a Bergamo e batte l’Atalanta con un netto e perentorio 4-1. Un tonfo pesante per gli uomini di Gasperini, che incappano in una giornata no.

I giallorossi partono fortissimo, con l’uno due firmato da Abraham e Zaniolo. L’autogol di Cristante illude i bergamaschi, visto che nel secondo tempo, nonostante un forcing importante, sono gli ospiti ad arrotondare il risultato. Smalling e ancora Abraham portano il risultato sul 4-1 per i capitolini.