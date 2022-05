Serie A, arriva il primo arbitro donna: i dettagli

La prossima stagione di Serie A dovrebbe caratterizzarsi per il primo arbitro donna: ecco i dettagli di questa novità

La prossima stagione di Serie A dovrebbe caratterizzarsi per il primo arbitro donna. Dunque una novità per il nostro campionato.

Come sottolineato da La Repubblica, si tratta di Maria Sole Ferrieri Caputi. Quest’ultima, nata a Livorno il 20 novembre 1990, oggi fischierà nell’andata della semifinale playoff per la promozione in serie B, Feralpisalò-Palermo, ma dalla prossima stagione sarà in massima serie.