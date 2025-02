Serie A, gli anticipi e posticipi dalla 27° alla 29° giornata: ecco quando giocherà la Lazio

Serie A, la Lega ha reso noti gli anticipi e posticipi dei tre turni di campionato del mese di Marzo: ecco quando giocherà la Lazio

Domani la Lazio torna in campo per la sfida esterna di campionato con il Venezia, ma Baroni vuole dare un occhio anche al futuro visto che si sa il mese di Marzo è decisivo, per gli obiettivi della squadra. La Lega arriva in soccorso del tecnico toscano, divulgando gli anticipi e posticipi dalla 27° alla 29° giornata, ed ecco quando giocheranno le aquile biancocelesti

28/02/2025 Venerdì 20.45 Fiorentina-Lecce

01/03/2025 Sabato 15.00 Atalanta-Venezia

01/03/2025 Sabato 18.00 Napoli-Inter

01/03/2025 Sabato 20.45 Udinese-Parma

02/03/2025 Domenica 12.30 Monza-Torino

02/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Cagliari

02/03/2025 Domenica 15.00 Genoa-Empoli

02/03/2025 Domenica 18.00 Roma-Como

02/03/2025 Domenica 20.45 Milan-Lazio

03/03/2025 Lunedì 20.45 Juventus-Hellas Verona

28esima giornata

07/03/2025 Venerdì 20.45 Cagliari-Genoa

08/03/2025 Sabato 15.00 Como-Venezia

08/03/2025 Sabato 15.00 Parma-Torino

08/03/2025 Sabato 18.00 Lecce-Milan

08/03/2025 Sabato 20.45 Inter-Monza

09/03/2025 Domenica 12.30 Hellas Verona-Bologna

09/03/2025 Domenica 15.00 Napoli-Fiorentina

09/03/2025 Domenica 18.00 Empoli-Roma

09/03/2025 Domenica 20.45 Juventus-Atalanta

10/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Udinese

29esima giornata

14/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Lecce

15/03/2025 Sabato 15.00 Monza-Parma

15/03/2025 Sabato 15.00 Udinese-Hellas Verona

15/03/2025 Sabato 18.00 Milan-Como

15/03/2025 Sabato 20.45 Torino-Empoli

16/03/2025 Domenica 12.30 Venezia-Napoli

16/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Lazio

16/03/2025 Domenica 15.00 Roma-Cagliari

16/03/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Juventus

16/03/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter