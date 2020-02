Serie A, altra tegola in casa Torino: la Sampdoria ne fa 3 ai granata

Serie A, il Torino segna l’1-0 ma la Sampdoria cala il tris nella sfida valida per la ventitreesima giornata di campionato

Longo, non è buona la prima: il Torino rimedia un’altra sconfitta in campionato, la quarta consecutiva in questa stagione. Dopo un primo tempo senza tante emozioni, succede tutto nel secondo tempo: i granata segnano l’1-0 con Verdi al 56′ e poi il blackout totale. Nel giro di 9 minuti i blucerchiati calano il tris allo Stadio Olimpico Grande Torino con la doppietta di Gaston Ramirez e il solito Quagliarella. Il numero 11 segna l’1-1 con una punizione perfetta al 70′ e raddoppia cinque minuti dopo. Steso in area torinese, Quagliarella si prende il rigore al 75′ e firma l’1-3. Continua la crisi in casa Torino che rimane fermo in classifica al dodicesimo posto con 27 punti mentre la squadra di Ranieri raggiunge quota 23, staccando di quattro punti il Lecce, quartultimo, che giocherà alle 15 contro il Napoli al San Paolo.