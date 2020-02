Serie A, la 25^ giornata parte questa sera

La Serie A ricomincia da Brescia questa sera. La Lazio giocherà domenica alle 12:30 sapendo già il risultato della Juventus

Il campionato è molto attivo ed a 14 turni dalla fine, tutto è ancora da scrivere. La lotta allo Scudetto ha come protagoniste la Juventus, la Lazio e L’Inter. Per l’Europa stanno tornando Milan e Napoli mentre ai piani bassi è bagarre per cercare di scappare da situazioni intricate.

La 25^ giornata parte questa sera con Brescia-Napoli: una grande occasione per gli uomini di Gattuso per avvicinarsi al quinto posto. Domani alle 15:00 Bologna-Udinese potrebbe decidere le sorti della lotta salvezza, con i rossoblù che si devono rialzare dopo la sconfitta contro il Genoa ed i friulani che devono cercare di risollevare la situazione. Alle 18:00 i Campioni d’Italia in carica saranno a Ferrara per cercare di mantenere le distanze con le inseguitrici, mentre la Spal ha la necessità di vincere per scappare dall’ultimo posto. L’ultimo anticipo sarà disputato tra Fiorentina e Milan, big match di giornata. Il Lunch Match di domenica vedrà la Lazio ospite al Marassi contro il Grifone per consolidare il secondo posto. Nelle classiche partite della domenica alle 15:00 saranno impegnate, Atalanta e Sassuolo, Verona e Cagliari, e Torino e Parma: tutte gare molto interessanti per il treno Europa League. Alle 18:00 la Roma giocherà in casa per cercare di recuperare il quarto posto contro il Lecce in grande spolvero. Chiude la giornata il posticipo tra Inter e Sampdoria.