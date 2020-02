Serie A, oggi parte la 24^ giornata

Oggi torna la Serie A alle ore 15:00. Tra i big match di giornata Lazio-Inter ed Atalanta-Roma. La Juve ospita il Brescia

Il campionato di Serie A sta entrando nel vivo e molte sono le questioni irrisolte, tra scontri salvezza e lotta per il titolo. Da controllare anche le lotte per le coppe europee.

Apre la 24^ giornata Lecce-Spal con i salentini in grande spolvero e i ferraresi con Di Biagio per la prima volta. Alle 18:00 Bologna e Genoa si affronteranno al Dall’Ara. Primo big match di giornata alle 20:45: Roma e Atalanta combatteranno per il quarto posto al Gewiss Stadium. la squadra di Gasperini sta meglio e potrebbe cercare di scappare. Il Lunch Match sarà alla Dacia Arena, con l’Udinese di Gotti rinata dalle macerie pronta a combattere contro il Verona formato Europa. Le classiche partite domenicali del pomeriggio saranno tre: Juventus-Brescia con i padroni di casa favoriti, Sampdoria-Fiorentina e Sassuolo-Parma. Alle 18:00 il Napoli sarà faccia a faccia con il Cagliari per cercare di rilanciarsi in campionato. Chiude la domenica la sfida più preliabata: Lazio contro Inter (i nerazzurri sono primi a parimerito con la Juve ma sono sotto per scontri diretti ndr), terza contro seconda ad un solo punto di distanza. Sarà spettacolo puro all‘Olimpico. Monday Night sotto le luci di San Siro, con il Milan di Ibra che fronteggerà il nuovo Toro di Longo. Questa giornata potrebbe dare molte risposte al campionato per delineare le molte questioni ancora irrisolte.