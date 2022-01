Serie A, la 21esima giornata non conclusa: due partita in programma

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nonostante una domenica ricchissima, la 21esima giornata di Serie A non è ancora conclusa, Infatti sono due le partite ancora in programma.

Oggi alle 17 il Torino ospiterà la Fiorentina, in un match importante per i viola, in piena lotta per un posto in Europa. A far calare il sipario su questo turno sarà domani alle 20.45 Cagliari-Bologna, con i padroni di casa alla ricerca di punti salvezza.